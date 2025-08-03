Médio Oriente: Chefe da diplomacia da UE exige libertação de reféns após imagens "aterradoras"

A publiação, na quinta e sexta-feira, de vídeos que mostram dois reféns emagrecidos gerou comoção em Israel e reacendeu o debate sobre a necessidade de se chegar a um acordo o mais rapidamente possível para a sua libertação.

A Alta Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros, Kaja Kallas, exigiu este domingo a libertação imediata dos reféns israelitas exibidos em vídeos publicados pelos grupos islamitas Hamas e Jihad Islâmica, considerando as imagens "aterradoras".



AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

"As imagens dos reféns israelitas são aterradoras e demonstram a barbárie do Hamas. Todos os reféns devem ser libertados imediata e incondicionalmente", escreveu Kallas nas redes sociais.

Nestas imagens de propaganda, os dois reféns pareciam muito fracos e magros, numa cena concebida para traçar paralelos com a atual situação humanitária em Gaza.

"O Hamas tem de depor as armas e pôr fim ao seu domínio sobre Gaza", declarou Kaja Kallas.

"Ao mesmo tempo, a ajuda humanitária em grande escala tem de ser autorizada e tem de chegar aos necessitados", defendeu.

Os dois reféns exibidos, Evyatar David e Rom Braslavski, têm 24 anos e foram raptados quando estavam num festival de música, durante o ataque do Hamas, a 07 de outubro de 2023, que deu início à guerra.

No vídeo de Evyatar David, apresentado com a frase "Eles comem o que nós comemos", aparecem imagens de crianças subnutridas em Gaza, alternadas com as de David, que se encontra fechado no que aparenta ser um túnel, e do primeiro-ministro de Israel.

Benjamin Netanyahu reagiu no sábado, expressando "profunda consternação com as gravações divulgadas pela organização terrorista Hamas" e disse às famílias que os esforços para trazer de volta todos os nossos reféns continuam e continuarão "sem descanso", como referiu o seu gabinete, em comunicado.

Dezenas de milhares de pessoas reuniram-se no sábado à noite em Telavive em apoio às famílias e para exigir a libertação dos reféns.

Segundo o mesmo comunicado, Netanyahu "teve uma longa conversa" com as "famílias dos reféns Rom Breslevski e Evyatar David", ambos exibidos nos últimos vídeos.

"A crueldade do Hamas não tem limites", comentou ainda Netanyahu, acrescentando que "enquanto o Estado de Israel permite a entrada de ajuda humanitária para os habitantes de Gaza, os militantes do Hamas estão deliberadamente a matar os (...) reféns à fome e a filmá-los de forma cínica e odiosa".

A guerra em curso em Gaza foi desencadeada por ataques ao território israelita, levados a cabo por vários grupos liderados pelo Hamas em outubro de 2023. Esses ataques causaram, segundo as autoridades israelitas, cerca de 1.200 mortos, tendo também sido feitos cerca de 250 reféns.

Em retaliação, Israel prometeu extinguir o Hamas e tem bombardeado e atacado por terra a Faixa de Gaza desde então, provocando, até agora, mais de 60.300 mortos, segundo dados do Ministério da Saúde palestiniano, controlado pelo Hamas, mas considerados fiáveis pela ONU.

Além disso, bloqueou a entrada no enclave de bens essenciais como alimentos, água, medicamentos e combustível e forçou a deslocação de centenas de milhares de pessoas.