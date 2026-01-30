Médio Oriente: Israel afirma ter "eliminado três terroristas" perto de Rafah

Israel e o grupo islamita palestiniano Hamas trocam todos os dias acusações mútuas de violações dos termos do acordo de cessar-fogo.

O exército israelita anunciou esta sexta-feira ter "eliminado três terroristas" que saíram de um túnel subterrâneo na área de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, num novo incidente que ilustra a fragilidade do cessar-fogo.



Soldados israelitas em Rafah AP

Antes de amanhecer, soldados identificaram "oito terroristas" a sair de uma infraestrutura subterrânea no leste de Rafah, e "a força aérea israelita alvejou e eliminou três", afirma-se num comunicado militar.

Foram realizados ataques adicionais nas zonas para onde os outros tentavam fugir e as forças israelitas "continuam as buscas na área para localizar e eliminar todos os terroristas", acrescenta-se no texto.

O ataque do Hamas que desencadeou a guerra fez cerca de 1.200 mortos e 251 reféns, e a retaliação de Israel fez, até agora, mais de 71.600 mortos, entre os quais mais de 20 mil crianças, e mais de 172 mil feridos, segundo números atualizados das autoridades locais, que a ONU considera fidedignos.

Este número inclui cerca de 500 palestinianos mortos pelo exército israelita na Faixa de Gaza desde a entrada em vigor do cessar-fogo, a 10 de outubro.