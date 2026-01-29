Israel: Colonos atacaram e incendiaram casas de palestinianos na Cisjordânia

Durante o ataque várias pessoas ficaram feridas nas três aldeias que compõem Masafer Yatta, nas colinas a sul de Hebron.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail

Grupos de colonos israelitas incendiaram várias casas palestinianas e atacaram a comunidade beduína de Jallat al-Sidra, Cisjordânia, na noite de quarta-feira, noticiou esta quinta-feira a agência de notícias Wafa.



Colonos israelitas na Cisjordânia AP

Segundo a agência de notícias palestiniana, após o ataque dos colonos, as forças israelitas invadiram a zona onde se encontrava a comunidade beduína com veículos militares.

De acordo com o Governo de Israel, os colonos bloquearam a única estrada que conduz à área antes de atacarem a comunidade beduína.

O Exército de Israel disse que as tropas identificaram sinais de incêndio acrescentando que "todos os suspeitos fugiram" não tendo sido encontradas mais provas.

Em comunicado, o Exército disse que vai iniciar "investigações adicionais".

A agência palestiniana Wafa indicou que vários colonos israelitas lançaram um ataque na noite de quarta-feira, incendiando casas.

Durante o ataque várias pessoas ficaram feridas nas três aldeias que compõem Masafer Yatta, nas colinas a sul de Hebron.

Os ataques dos colonos contra os cidadãos palestinianos na Cisjordânia tornaram-se cada vez mais frequentes e intensos.

De acordo com a WAFA, as tropas israelitas estacionadas nos territórios ou não intervêm ou, na maioria das vezes, protegem os colonos e prendem ou disparam armas de fogo contra os cidadãos palestinianos.

Os dados da organização israelita de defesa dos direitos humanos Yesh Din, 94% das investigações iniciada pela polícia israelita sobre a violência dos colonos, entre 2005 e 2024, terminaram sem acusação.