Israel: Colonos atacaram e incendiaram casas de palestinianos na Cisjordânia

Durante o ataque várias pessoas ficaram feridas nas três aldeias que compõem Masafer Yatta, nas colinas a sul de Hebron.
Grupos de colonos israelitas incendiaram várias casas palestinianas e atacaram a comunidade beduína de Jallat al-Sidra, Cisjordânia, na noite de quarta-feira, noticiou esta quinta-feira a agência de notícias Wafa.
Colonos israelitas na CisjordâniaAP
Segundo a agência de notícias palestiniana, após o ataque dos colonos, as forças israelitas invadiram a zona onde se encontrava a comunidade beduína com veículos militares.
De acordo com o Governo de Israel, os colonos bloquearam a única estrada que conduz à área antes de atacarem a comunidade beduína.
O Exército de Israel disse que as tropas identificaram sinais de incêndio acrescentando que "todos os suspeitos fugiram" não tendo sido encontradas mais provas.
Em comunicado, o Exército disse que vai iniciar "investigações adicionais".
A agência palestiniana Wafa indicou que vários colonos israelitas lançaram um ataque na noite de quarta-feira, incendiando casas.
Os ataques dos colonos contra os cidadãos palestinianos na Cisjordânia tornaram-se cada vez mais frequentes e intensos.
De acordo com a WAFA, as tropas israelitas estacionadas nos territórios ou não intervêm ou, na maioria das vezes, protegem os colonos e prendem ou disparam armas de fogo contra os cidadãos palestinianos.
Os dados da organização israelita de defesa dos direitos humanos Yesh Din, 94% das investigações iniciada pela polícia israelita sobre a violência dos colonos, entre 2005 e 2024, terminaram sem acusação.