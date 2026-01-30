As declarações surgem depois de Xi Jinping ter recebido Keir Starmer em Pequim, e semanas após um encontro semelhante com o primeiro-ministro canadiano, Mark Carney.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou esta sexta-feira que é “muito perigoso” para o Reino Unido e o Canadá estabelecer relações comerciais com a China, após declarações conciliatórias de Londres e Otava em relação a Pequim.



Donald Trump alerta Reino Unido e Canadá contra laços comerciais com China AP

“É muito perigoso para eles fazê-lo”, afirmou Trump em declarações à imprensa, referindo-se à aproximação entre o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e o Presidente chinês, Xi Jinping, que esta semana reafirmaram em Pequim o compromisso de construir uma relação “coerente, estratégica e de longo prazo” entre os dois países.

Trump aproveitou ainda para criticar o Canadá, afirmando que “é ainda mais perigoso para o Canadá fazer negócios com a China”, e acrescentando que o país vizinho “não está bem, está muito mal”.

“Conheço muito bem a China. Sei que o Presidente Xi é meu amigo. Mas isso é um grande obstáculo quando se trata do Canadá”, disse o chefe de Estado norte-americano, ironizando que “a primeira coisa que farão [as autoridades chinesas] será dizer que já não se pode jogar hóquei no gelo”.

As declarações surgem depois de Xi Jinping ter recebido Keir Starmer em Pequim, e semanas após um encontro semelhante com o primeiro-ministro canadiano, Mark Carney. Em resposta à aproximação entre China e Canadá, Trump ameaçou impor tarifas alfandegárias de 100% sobre produtos canadianos caso fosse assinado um acordo comercial bilateral com Pequim.