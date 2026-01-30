Sábado – Pense por si

Mundo

Donald Trump alerta Reino Unido e Canadá contra laços comerciais com China

Lusa 07:59
As mais lidas

As declarações surgem depois de Xi Jinping ter recebido Keir Starmer em Pequim, e semanas após um encontro semelhante com o primeiro-ministro canadiano, Mark Carney.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou esta sexta-feira que é “muito perigoso” para o Reino Unido e o Canadá estabelecer relações comerciais com a China, após declarações conciliatórias de Londres e Otava em relação a Pequim.

Donald Trump alerta Reino Unido e Canadá contra laços comerciais com China
Donald Trump alerta Reino Unido e Canadá contra laços comerciais com China AP

“É muito perigoso para eles fazê-lo”, afirmou Trump em declarações à imprensa, referindo-se à aproximação entre o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e o Presidente chinês, Xi Jinping, que esta semana reafirmaram em Pequim o compromisso de construir uma relação “coerente, estratégica e de longo prazo” entre os dois países.

Trump aproveitou ainda para criticar o Canadá, afirmando que “é ainda mais perigoso para o Canadá fazer negócios com a China”, e acrescentando que o país vizinho “não está bem, está muito mal”.

“Conheço muito bem a China. Sei que o Presidente Xi é meu amigo. Mas isso é um grande obstáculo quando se trata do Canadá”, disse o chefe de Estado norte-americano, ironizando que “a primeira coisa que farão [as autoridades chinesas] será dizer que já não se pode jogar hóquei no gelo”.

As declarações surgem depois de Xi Jinping ter recebido Keir Starmer em Pequim, e semanas após um encontro semelhante com o primeiro-ministro canadiano, Mark Carney. Em resposta à aproximação entre China e Canadá, Trump ameaçou impor tarifas alfandegárias de 100% sobre produtos canadianos caso fosse assinado um acordo comercial bilateral com Pequim.

Artigos Relacionados
Tópicos Ameaça Ameaças Hóquei no gelo Tarifas Canadá Donald Trump China Pequim Reino Unido Xi Jinping Keir Starmer
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Donald Trump alerta Reino Unido e Canadá contra laços comerciais com China