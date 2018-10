O mayor de Nova Iorque, Bill de Blasio, acredita que todos os casos de pacotes com explosivos remetidos para as moradas do casal Clinton, de Barack Obama e das instalações da CNN têm como objectivo "aterrorizar". A reacção do político democrata aconteceu depois dos serviços secretos terem admitido que estavam a investigar o aparecimento desses mesmos engenhos.

"Foi uma tentativa para aterrorizar a nossa imprensa livre e o nosso poder político", defendeu Bill de Blasio em conferência de imprensa, sinalizando não acreditar que a cidade de Nova Iorque corra perigo. O democrata deixou uma mensagem de esperança, apesar do conturbado momento político que vive o país: "O momento histórico que vivemos é doloroso, mas há-de passar."

Também o gabinete do governador nova-iorquino, Andrew Cuomo, recebeu um pacote suspeito, o que levou o democrata a admitir aos jornalistas que outros pacotes podiam ir a caminho do destino e ainda não terem sido reportados.