Em conferência, Mohammed bin Salman referiu que a morte "hedionda" do jornalista no consulado em Istambul foi um "incidente muito doloroso".

O príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, prometeu esta quarta-feira levar à justiça os responsáveis pela morte "hedionda" do jornalista Jamal Khashoggi. Em conferência na capital saudita, Riade, o herdeiro do regime referiu que o incidente era "desnecessário", naquela que foi a sua primeira pronunciação sobre o caso desde que o país admitiu que Khashoggi terá sido assassinado no consulado em Istambul no início deste mês.

"Foi um incidente muito, muito doloroso para todos os sauditas e todos os cidadãos do mundo. Foi desnecessário", afirmou. "A Arábia Saudita irá implementar todas as medidas necessárias e investigar profundamente o caso de maneira a conseguir resultar e trazer à justiça os responsáveis por esta hedionda morte."

O príncipe herdeiro do país árabe adiantou ainda que as relações entre a Arábia Saudita e a Turquia não serão afectadas por este episódio. De acordo com a agência noticiosas turcas e sauditas, Salman ligou ao presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, para discutir as circunstâncias do assassinato de Jamal Khashoggi.

De recordar que membros próximos ao filho do líder da Arábia Saudita foram ligados à morte do jornalista. A Arábia Saudita expressou oficialmente que Khashoggi foi morto durante um interrogatório que "correu mal" e juraram levar os responsabilizar os envolvidos mas, de acordo com declarações de oficiais norte-americanos à CNN, a operação terá sido levada a cabo com o conhecimento directo de Mohammed bin Salman.

A versão contada por sauditas esta terça-feira refere que o plano original era convencer Khashoggi a voltar à Arábia Saudita. Se este recusasse, como oficiais contaram à CNN, o próximo passo seria utilizar tranquilizadores para levar o jornalista para um armazém em Istambul durante dois dias.

As mesmas fontes afirmam que, na equipa saudita presente no consulado, existiriam um especialista forense que tinha como missão apagar quaisquer provas da presença de Khashoggi no consulado. A equipa era ainda composta por generais e seguranças sauditas.