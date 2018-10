Além de Hillary e Bill Clinton, também foi endereçado um engenho explosivo ao antigo Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama.

Foi encontrado esta quarta-feira um pacote suspeito endereçado ao escritório de Barack Obama, revelaram os serviços secretos norte-americanos.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">BREAKING: Secret Service: Package identified as `potential explosive device' sent to former President Barack Obama in Washington.</p>— The Associated Press (@AP) <a href="https://twitter.com/AP/status/1055092950714277890?ref_src=twsrc%5Etfw">24 de outubro de 2018</a></blockquote>

Também o responsável por verificar a correspondência recebida pelos democratas encontrou um aparelho explosivo endereçado à residência de Nova Iorque de Bill e Hillary Clinton.



Os engenhos encontrados são semelhantes àquele encontrado na casa do investidor milionário e filantropo George Soros, segunda-feira, também em Nova Iorque. Soros é um confesso apoiante do Partido Democrático.



Barack Obama foi o 44º presidente dos EUA e Bill Clinton o 42º. A sua mulher Hillary Clinton foi candidata às presidenciais norte-americanas em 2016 pelo Partido Democrata, tendo perdido a corrida para o actual presidente, Donald Trump.