A candidata democrata à presidência da Casa Branca em 2016, Hillary Clinton, garantiu que ninguém da família sofreu qualquer dano depois de ter sido descoberto um "engenho explosivo funcional" da casa em Chappaqua, Nova Iorque, onde vive com Bill Clinton.

"Quando as pessoas me perguntam como estou digo que como pessoa estou óptima, mas como norte-americana estou preocupada", disse Hillary em conferência de imprensa, onde elogiou os serviços secretos norte-americanos, "que interceptaram o pacote endereçado" à sua família antes de este chegar ao destino.

"É um tempo de divisões profundas. Temos de fazer tudo para unir o nosso país", acrescentou ainda, aproveitando o momento para uma reflexão sobre as eleições intermédias de Novembro: "Também temos de eleger candidatos que vão fazer isso, que vão exercer políticas pensadas para todos os norte-americanos. Pessoas que vão pensar sobre os desafios que temos de enfrentar para que os nossos filhos e netos tenham a qualidade de vida que esperamos para eles".

Os EUA viveram, esta quarta-feira, um dia muito agitado com várias ameaças em pontos diferentes a serem investigadas pelos serviços secretos. Além do engenho na casa Clinton, também um "potencial engenho explosivo" foi também enviado para a residência do ex-presidente Barack Obama em Washington.

Ao mesmo tempo, a estação de televisão norte-americana CNN evacuou as suas instalações no edifício Time Warner, em Nova Iorque, devido à existência de um pacote suspeito.

Os investigadores pensam que estes casos estão relacionados com o explosivo descoberto na segunda-feira na caixa de correio do multimilionário e filantropo George Soros, em Bedford, nos arredores de Nova Iorque.