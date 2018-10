De acordo com os serviços secretos, todos estes ataques estarão relacionados com uma bomba encontrada na casa do investidor milionário e filantropo George Soros, esta segunda-feira, também em Nova Iorque. Edifício da Time Warner também recebeu engenho explosivo.

A manhã de quarta-feira nos Estados Unidos da América começou turbulenta. Aparelhos explosivos e "pacotes suspeitos" foram encontrados pelos serviços secretos norte-americanos nas residências de Bill e Hillary Clinton, no escritório de Barack Obama e nos edifícios do canal televisivo CNN e da Time Warner, em Nova Iorque.

As primeiras romperam ao início da tarde em Portugal, quando foi reportado que um aparelho explosivo foi encontrado na residência de Nova Iorque de Bill e Hillary Clinton na noite desta terça-feira. Este foi encontrado pelo responsável por verificar a correspondência recebida pelos democratas.

Na manhã desta quarta-feira, de acordo com os serviços secretos dos EUA, foi encontrado um pacote suspeito endereçado ao escritório de Barack Obama.

Menos de uma hora depois, foi reportado pelos meios de comunicação norte-americanos que os edifícios da CNN e da Time Warner em Nova Iorque foram evacuados devido a "pacotes suspeitos".

Todos estes foram interceptados pelos serviços secretos norte-americanos, sendo que a bomba encontrada nos escritórios da CNN estará já a ser destruída, de acordo com fontes no local.





Breaking: CNN NY office evacuated. Police bomb squad is here. We’re told of explosive device received. @CNNnewsroom — Jim Sciutto (@jimsciutto) 24 de outubro de 2018







De acordo com as forças inteligentes, todos estes ataques estarão relacionados com uma bomba encontrada na casa do investidor milionário e filantropo George Soros, esta segunda-feira, também em Nova Iorque. Soros é também é um confesso apoiante do Partido Democrático.





Here is the full statement from the U.S. Secret Service about the potential explosive devices sent to Clinton/Obama via @ElizLanders pic.twitter.com/EJHp65dQQK — Abby D. Phillip (@abbydphillip) 24 de outubro de 2018







Foi também falsamente noticiado que um pacote suspeito entregue na Casa Branca teria sido encontrado. Estes ataques surgem duas semanas antes das eleições norte-americanas que irá determinar, no dia 6 de Novembro, se o Partido Republicano mantém o controlo do Congresso.

Em comunicado, a Casa Branca recriminou, por comunicado, os ataques tentados contra Obama e Clinton. "Estes actos de terror são abomináveis e qualquer pessoa responsável por eles será exposta à lei", afirmou a porta-voz da residência oficial do presidente norte-americano, Sarah Sanders.





NEW: statement from ?@PressSec? on suspicious packages sent to Obama and Clinton pic.twitter.com/3OB4StwmUH — Abby D. Phillip (@abbydphillip) 24 de outubro de 2018







O FBI já abriu investigação sobre o caso, declarando que "os pacotes explosivos foram tratados de maneira apropriada".