Esta segunda-feira, Theresa May volta ao parlamento britânico para explicar o que fará para quebrar a falta de consenso quanto ao seu acordo do Brexit, que lhe valeu uma derrota histórica no dia 15 de janeiro. Por isso, abriu conversações com os líderes partidários – menos Jeremy Corbyn, o líder da oposição, que exige que May não considere a hipótese de uma saída da União Europeia sem acordo – e terá que apresentar resultados hoje. Este chamado "plano B" de May será votado a 29 de janeiro.

No domingo, a primeira-ministra britânica falou com os seus ministros por videoconferência. Segundo a Reuters, há esforços em várias frentes: o Partido Trabalhista, da oposição, quer novas eleições e que May deixe fora da mesa a possibilidade de um Brexit sem acordo; outros fazem esforços até para um novo referendo.

No dia 19 de janeiro, o jornal Observer divulgou uma sondagem que indica que os eleitores, em caso de um segundo referendo, prefeririam ficar na União Europeia em vez de aceitar o acordo de Brexit de Theresa May. Só 35% dos questionados apoiariam o que ela apresenta. Contudo, só 26% pensam que o governo britânico devia cancelar o processo de saída da União Europeia.