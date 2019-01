Moção de censura a May rejeitada

A votação do afastamento da primeira-ministra britânica terminou com 306 votos a favor e 325 contra.

A moção de censura a Theresa May, primeira-ministra britânica, foi rejeitada. No dia seguinte ao parlamento do Reino Unido ter recusado o acordo sobre o Brexit proposto pelo Governo, 325 deputados da Câmara dos Comuns votaram a favor da permanência de May à frente do Governo, com outros 309 a votarem contra o possível afastamento proposto pelo líder trabalhista, Jeremy Corbyn.



"Temos uma responsabilidade de identificar uma maneira de avançar que consiga segurar o parlamento", afirmou May no final da votação. "Para isso, propus uma série de reuniões entre parlamentares e representantes do governo nos próximos dias. E gostaria também de convidar os líderes dos partidos parlamentares para se encontrarem comigo individualmente, começando já esta noite."



O voto de confiança havia sido requerido pelo líder trabalhista Jeremy Corbyn, após a votação contra o acordo para o Brexit (que terminou com 432 votos contra e apenas 202 a favor de May). Corbyn referiu esta terça-feira que o no-deal seria a única opção do Reino Unido, acusando a primeira-ministra de ter, consistentemente, falhado em estender a mão a outros partidos.



Com esta decisão por parte do parlamento britânico, Theresa May recebe um balão de oxigénio para poder renegociar o acordo sobre o Brexit até ao dia 29 de março, data acordada para a saída do Reino Unido da União Europeia. Esta quarta-feira, o porta-voz do setor económico do Partido Trabalhista, John McDonnell, afirmou que May poderá conseguir passar um acordo pelo parlamento se negociar um compromisso com a oposição.



O voto significa que May poderá agora reiniciar conversações com deputados de todos os partidos para encontrar um consenso de como irá o Reino Unido realizar a sua saída da União Europeia.



Em reação à rejeição da moção de censura, Corbyn afirmou que não aceita negociar com Theresa May até que a primeira-ministra retire de cima da mesa a hipótese de um Brexit sem acordo. "Antes de quaisquer discussões positivas acerca de avanços, o governo deve, de uma vez por todas, retirar a perspetiva de uma catástrofe como um Brexit no-deal e todo o caos que advém desse cenário", afirmou no parlamento.