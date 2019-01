As expectativas quanto à apresentação de um plano B para a saída da União Europeia saíram rapidamente goradas quando Theresa May começou a discursar na Câmara dos Comuns.Ao contrário do esperado, a primeira-ministra britânica não propôs um plano alternativo, limitando-se a oferecer maior abertura ao diálogo e prometendo maior participação dos deputados na negociação do Brexit , em particular no estabelecimento da relação futura entre Londres e Bruxelas (Notícia em atualização)