O presidente do Brasil, Michel Temer, é o último caso de um político brasileiro a ser investigado pelos crimes de corrupção. A polícia federal brasileira emitiu um pedido de acusação ao chefe-de-Estado brasileiro esta quarta-feira no âmbito de uma investigação a favorecimentos indevidos e subornos. Mas a investigação a um político no país sul-americano não é novidade. Só no caso da Operação Lava Jato, nos últimos quatro anos, foram investigados mais de 60 políticos, entre eles o próprio presidente Temer, ex-presidentes (Lula e Dilma), ministros e deputados. Dos partidos pequenos aos grandes, da esquerda à direita, a megaoperação envolveu políticos de 14 partidos brasileiros. Mas há outros casos que abalaram a política do país.





Temer está a ser investigado por, alegadamente, receber subornos e beneficiar as empresas de alguns parceiros de negócios nos portos brasileiros. No passado, no âmbito da Lava Jato, o congresso federal brasileiro votou duas vezes para impedir que Temer fosse julgado no Supremo Tribunal por três acusações de corrupção.O mandato de Temer como presidente brasileiro - ascendeu ao Planalto depois do processo de impeachment a Dilma Rousseff - está prestes a terminar. Ao seu lugar candidatam-se o ex-militar de extrema-direita Jair Bolsonaro (que nas sondagens mais recentes surgia com intenções de voto acima dos 50%) e o "sucessor" de Lula da Silva Fernando Haddad.

Já Lula da Silva, o ex-presidente brasileiro, foi condenado, em segunda instância, por corrupção passiva e branqueamento de capitais. O processo de Lula foi envolto em polémica. Durante o período em que esteve a ser investigado no âmbito desta operação, o ex-líder do PT foi acusado do crime de corrupção passiva e branqueamento de capitais e a morte da sua mulher. Acabaria por ser condenado em Julho de 2017 a 9 anos e 6 meses de prisão pelo juiz Sérgio Moro. Em segunda instância, a sua condenação subiu para os 12 anos.

Desde então, o ex-presidente interpôs diversos pedidos de habeas corpus que foram rejeitados, apesar dos movimentos pró-Lula que moveram milhões de pessoas no Brasil. Acabou por se entregar à polícia federal brasileira.



Os partidos envolvidos na Lava Jato

Temer pertence ao Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), enquanto Lula foi líder do Partido dos Trabalhadores (PT). Pelo PMDB, Sérgio Cabral foi também condenado por cinco crimes, sendo acusado em mais de duas dezenas de processos. Dilma Rousseff, destituída do cargo da presidência, foi investigada por tentativa de obstrução à justiça. Pelo Partido da Social Democracia Brasileira, Aécio Neves foi denunciado por corrupção e está actualmente a ser investigado em nove inquéritos relacionados com o caso Lava Jato.

Mas a megaoperação Lava Jato afectou também políticos do PTC, PSB, SD, PR, PPS, PP, DEM, PC do B, PRB, PTB e PSD.



Nas eleições brasileiras, milhares de ex-apoiantes do PT afirmaram que não iriam voltar a votar no partido devido à corrupção no seio do mesmo. Lula e Dilma, duas das caras mais conhecidas do partido estão a ser investigados por crimes de colarinho branco, o que pode explicar o baixo resultado com que o candidato do PT, Fernando Haddad, partiu no início da campanha. Haddad começou com menos de 10% das intenções de votos. Acabou por ser o segundo mais votado nas primeira volta das eleições, atrás de Jair Bolsonaro.



Por sua vez, o candidato da extrema-direita Jair Bolsonaro prometeu no seu programa eleitoral e durante toda a campanha que iria lutar contra a currupção instaurada no Brasil, seguindo um discurso que foi também usado por Donald Trump nos EUA (drain the swamp) e Rodrigo Duterte nas Filipinas. No entanto, Bolsonaro é o candidato do Partido Progressista, o segundo maior partido brasileiro. Dos 45 representantes do partido no Congresso brasileiro, 21 estão a ser investigados na Operação Lava Jato, enquanto dois foram condenados no Escândalo do Mensalão.

Outros casos

Mas não foi o Lava Jato o único grande processo a levar à investigação e acusação de políticos no Brasil. O Mensalão – o caso de corrupção política de compra de votos de deputados no Congresso Nacional do Brasil – levou também a que fossem investigados membros do governo de Lula da Silva, bem como políticos do PT, PPS, PTB, PR, PSB, PRP, PP e do MDB.

A operação Satiagraha foi uma operação da Polícia Federal Brasileira contra o desvio de verbas públicas, a corrupção e branqueamento de capitais. No entanto, a operação foi anulada pelo Superior Tribunal de Justiça por ilegalidades no processo de investigação.