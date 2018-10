Eleições no Brasil

Caetano Veloso antevê "onda de medo e ódio" se Bolsonaro vencer

Em artigo para o New York Times, o músico brasileiro referiu que o Brasil está perante uma "ameaça da extrema-direita" mas garantiu que não irá fugir do país caso Bolsonaro vença as eleições.