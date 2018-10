50% dos eleitores inquiridos no Brasil respondeu sim à questão "Actualmente, você acha que há alguma chance de haver uma nova ditadura no Brasil?".

50% dos eleitores brasileiros acredita que a ditadura pode regressar ao Brasil. A conclusão resulta de uma sondagem da empresa Datafolha, que fez a seguinte pergunta: "Actualmente, você acha que há alguma chance de haver uma nova ditadura no Brasil?"



O resultado traduz um aumento de 11 pontos percentuais entre 2014, altura em que foi realizada outra sondagem, e Outubro de 2018. Entre os que responderam "sim" à primeira questão, 31% acreditam que há muita possibilidade de uma nova ditadura no Brasil (em 2014, eram 15%) e 19% (em vez dos anteriores 24%) crêem que há alguma possibilidade.



O índice de eleitores que consideram não haver hipótese de uma nova ditadura no país recuou de 51% para 42%.



"Na análise das variáveis sociodemográficas, observa-se que a percepção de uma nova ditadura no país é mais alta entre as mulheres (55%) do que entre os homens (45%) e aumenta conforme diminui a faixa etária (59% entre os mais jovens ante 47% entre os mais velhos), o grau de instrução (54% entre os menos instruídos ante 43% entre os mais instruídos) e a renda familiar mensal do entrevistado (57% entre os mais pobres ante 38% entre os mais ricos)": ou seja, as mulheres, os jovens, os mais carenciados e os menos instruídos acreditam que a ditadura pode voltar ao Brasil.



Os homens, os mais ricos e os mais instruídos acreditam que tal não acontecerá.



Analisando os resultados cruzando-os com as intenções de voto, entre os que querem votar Haddad, a percepção de uma nova ditadura é mais alta. O contrário acontece com quem votará em Bolsonaro: não crêem que o regime ditatorial volte.



A ditadura militar no Brasil vigorou entre 1964 e 1985. Neste período, foram postas em causa as liberdades civis e presas várias pessoas, sem respeitar trâmites legais, por razões políticas. Cerca de 475 pessoas são dadas como desaparecidas nessa altura.



"A maioria [dos inquiridos] (51%) avalia que a ditadura deixou mais realizações negativas do que positivas ao país (era 46%), para 32%, deixou mais realizações positivas do que negativas (era 22%) e uma parcela de 17% não opinou (era 32%)", indica a Datafolha. "A imagem negativa do legado do regime militar alcança índices acima da média entre os mais jovens (66%). Por sua vez, a imagem positiva do legado do regime militar alcança índices mais altos entre os mais instruídos (38%), entre os mais velhos (39%) e entre os mais ricos (49%)", revela o estudo.



A segunda volta das eleições brasileiras conta com Fernando Haddad, do PT, e com Jair Bolsonaro, do PSL, na corrida. Ocorre no dia 28 de Outubro.