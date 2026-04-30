Macron elogia hipótese colocada por Carlos III de os EUA falarem francês: "Seria 'chic'"

Monarca, que se encontra numa visita aos país, fez a piada num jantar formal onde estava Donald Trump.

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A visita do rei de Inglaterra aos Estados Unidos ficou marcada por um momento de boa disposição, quando Carlos III pegou numa deixa de Donald Trump e sugeriu que, se não fossem os britânicos, os norte-americanos poderiam hoje falar francês. E Emmanuel Macron não perdeu a oportunidade de comentar a brincadeira nas redes sociais.



O rei Carlos III e Donald Trump EPA

"O senhor comentou recentemente, senhor presidente, que se não fosse pelos Estados Unidos, os países europeus estariam a falar alemão”, disse o monarca britânico, num discurso proferido durante num jantar. “Ouso dizer que, se não fosse por nós, vocês hoje estariam a falar francês?"

A 'tirada' do rei foi recebida com gargalhadas, aplausos e boa disposição, incluindo da parte de Donald Trump.

Nas redes sociais o presidente francês partilhou o vídeo do momento e considerou que a hipótese levantada por Carlos III "seria chic".

O rei e a rainha Camilla encerram a viagem aos Estados Unidos esta quinta-feira, com uma parada na Virgínia.

That would be chic! pic.twitter.com/gMnLF224jU — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 29, 2026