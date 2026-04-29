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29 de abril de 2026 às 12:10

"Os meus pensamentos [...] estão convosco": Carlos III expressa solidariedade com Trump após tiroteio

O rei Carlos III manifestou solidariedade com o presidente norte-americano, Donald Trump, após o tiroteio ocorrido durante o jantar de Correspondentes da Casa Branca, sábado. Durante um discurso oficial, o monarca britânico disse que os seus pensamentos estavam com o presidente norte-americano, a primeira-dama e os convidados que estavam presentes no evento.

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