Voar sobre o trânsito: Nova Iorque testa viagens em táxis aéreos entre Manhattan e o Aeroporto JFK

Uma aeronave elétrica realizou voos de demonstração entre Manhattan e o Aeroporto Internacional John F. Kennedy (JFK), no âmbito de uma série de testes visam explorar "o próximo capítulo" da mobilidade urbana: táxis aéreos.

A Joby Aviation - empresa norte-americana de táxis aéreos elétricos - realizou na sexta-feira passada os primeiros voos de demonstração de descolagem e aterragem vertical elétrica (eVTOL) entre dois pontos na cidade de Nova Iorque, testes que se prolongaram durante a semana.



Nova Iorque testa viagens de 10 minutos entre Manhattan e o aeroporto AP Photo/Bebeto Matthews

As aeronaves, que parecem drones gigantes, podem transportar cinco pessoas de cada vez, piloto incluído, e descolam na vertical, como um helicóptero. Mas são mais silenciosas e menos poluentes, por serem movidas a energia elétrica.

O objetivo dos testes que estiveram no ar passaram pela ideia de ligar dois dos heliportos existentes em Manhattan ao Aeroporto Internacional JFK em menos de 10 minutos, em vez de viagens de carro que podem demorar entre uma a duas horas.

“Esta aeronave de ponta é exatamente o tipo de inovação que temos a responsabilidade de demonstrar, compreender e ajudar a moldar para o bem da região e do público. Estes voos avançam o nosso trabalho para determinar como a tecnologia de aviação de próxima geração pode servir as pessoas de Nova Iorque e Nova Jérsia", disse em comunicado o presidente da Autoridade Portuária, Kevin O’Toole.

Para JoeBen Bevirt, fundador e CEO da Joby, “Nova Iorque tem sido sempre uma cidade que define o futuro" e a Joby está "a mostrar como será o próximo capítulo: um serviço de táxi aéreo silencioso, com emissões operacionais nulas, projetado para servir melhor os nova-iorquinos". A Autoridade Portuária tem uma ambiciosa agenda de alcançar zero emissões de carbono até 2050.