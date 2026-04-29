Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
29 de abril de 2026 às 13:19

“O Carlos concorda comigo”: Trump diz que rei britânico apoia a posição dos EUA em relação ao Irão não ter armas nucleares

O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou, esta terça-feira, durante um jantar oficial na Casa Branca, que o rei Carlos III concorda com a posição dos EUA de impedir que o Irão obtenha armas nucleares.

Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30