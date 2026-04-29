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29 de abril de 2026 às 21:33

Rei Carlos III presta homenagem às vítimas do 11 de Setembro em Nova Iorque

O monarca britânico e a rainha Camilla visitaram o memorial em Nova Iorque, onde depositaram flores e encontraram familiares das vítimas dos ataques de 2001.

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