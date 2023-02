Mais de 28 mil mortos no sismo da Turquia e Síria. Mas ainda há milagres

Na Turquia e na Síria, as equipas de resgate e salvamento continuam a retirar sobreviventes dos escombros deixados pelo sismo seis dias depois. O número de mortos nos dois países já ascendeu a 28 mil e deverá continuar a crescer, o que torna este terramoto o mais mortífero desde 1939.







REUTERS/Benoit Tessier

Tópicos sismo turquia siria sobreviventes mortos

Em Kahramanmaras, Turquia, perto do epicentro, os residentes montaram tendas o mais perto possível das suas casas destruídas para evitar os saques. As pessoas queixam-se que os saqueadores estão armados com facas, o que as impede de agir. O presidente turco Tayyip Erdogan avisou que os criminosos serão severamente punidos.Entretanto, as autoridades turcas identificaram 131 suspeitos de serem responsáveis pelo colapso de milhares de edifícios nas dez províncias afetadas. "Vamos prosseguir meticulosamente até que o processo judicial se conclua, especialmente sobre os edifícios que sofreram grandes estragos e os que causaram mortes e feridos", afirmou o vice-presidente turco Fuat Oktay.Este sismo acontece meses antes das eleições de junho, e o povo questionou por que razão é que o governo não agiu mais depressa nem envolveu logo o exército, que desempenhou um papel-chave no terramoto de 1999. Erdogan reconheceu problemas e afirmou que a situação estava a ser controlada.Martin Griffiths, chefe da ajuda humanitária das Nações Unidas, considera o sismo o pior evento da região dos últimos 100 anos e prevê que o número de mortes chegue ao dobro. Até agora, este sismo é o sétimo desastre natural mais mortífero do século.A equipa portuguesa enviada para a Turquia conseguiu salvar uma criança de dez anos em Antáquia e, em Hatay, uma equipa romena salvou um homem de 35 anos. "A saúde dele está boa, ele estava a falar", relatou um membro da equipa de socorristas. "Ele dizia 'tirem-me daqui depressa, tenho claustrofobia'."