O que se sabe sobre Baran, o menino salvo por portugueses na Turquia

Baran tem dez anos e é um dos sobreviventes do sismo na Turquia. A criança foi retirada por elementos da equipa portuguesa envolvida nos esforços de busca e salvamento em Antáquia, região de Hatay.





29.695 na Turquia e mais de 4.300 na Síria, segundo a última contabilização).

A operação de resgate durou cerca de três horas e meia, entre as 17 e as 20 horas de sábado. Segundo o Correio da Manhã, o pai acompanhou os trabalhos de resgate e um dos bombeiros que retirou Baran falou-lhe de Cristiano Ronaldo.A criança ficou presa na que era a cozinha da sua casa, junto ao frigorífico, depois do sismo que matou mais de 34 mil pessoas na Turquia e Síria (A casa ficava na baixa de Antáquia.Em Antáquia encontram-se, desde o dia 8 de fevereiro, 52 operacionais da Proteção Civil, Guarda Nacional Republicana e emergência médica, incluindo seis cães, que trabalham 24 sobre 24 horas para apoiar os esforços de busca e salvamento.O comandante da missão portuguesa na Turquia, José Guilherme, disse à Lusa que foi "uma emoção muito grande" conseguir resgatar uma criança, depois de vários dias sem sucesso."É uma emoção muito grande para nós. Isto é o corolário daquilo que estamos a fazer aqui, da entrega dos operacionais e vamos continuar o nosso trabalho, que é salvar vidas", disse José Guilherme.A equipa foi alertada por populares que teriam ouvido algum som de um prédio que estava parcialmente destruído. As equipas cinotécnicas foram acionadas e os cães deram sinal de que haveria alguém com vida, por debaixo dos escombros."Depois, foi trabalho de equipa, perceber os sons que se ouviam, se seriam de alguém, fazer furação e chegar o mais perto possível da criança para se ter a confirmação de que estaria um ser humano vivo", explicou. "Acabou por acontecer um milagre, porque a esperança é a última a morrer e cá vamos continuar, à espera de salvarmos mais pessoas", frisou o comandante da missão portuguesa.Com Lusa