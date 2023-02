Secretário-geral da NATO abandona cargo em outubro

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Jens Stoltenberg, o secretário-geral da NATO, terminará o seu mandato em outubro, como planeado. O anúncio foi feito por um porta-voz da organização, após um jornal ter noticiado que o norueguês optaria por uma quarta extensão do mandato.







REUTERS/Yves Herman

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

"O mandato do secretário-geral Jens Stoltenberg foi prolongado três vezes, e ele serviu por um total de quase nove anos", afirmou a porta-voz Oana Lungescu, citada pela agência noticiosa Reuters. "O mandato do secretário-geral termina em outubro e não tem intenção de procurar uma nova extensão do mesmo."Jens Stoltenberg tem formação em Economia e foi primeiro-ministro da Noruega antes de liderar a NATO, cargo que ocupou em 2014. Foi também ministro das Finanças e da Energia.Não se sabe quem vai suceder a Jens Stoltenberg, mas o jornal Welt am Sonntag - que noticiou que ele se manteria no cargo - aponta o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez ou o secretário da Defesa britânico Ben Wallace como potenciais sucessores.