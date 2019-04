O líder do partido Vox, Santiago Abascal, afirmou hoje que "milhões de espanhóis vão votar com esperança, sem medo de nada nem de ninguém" numas eleições gerais que devem ter um "caráter histórico para a Espanha".

Depois de votar na escola pública Pinar del Rey Madrid, Abascal disse aos jornalistas que o importante é que todas as forças políticas respeitem o resultado eleitoral.

"O mais importante é que a partir das 20:00 [19:00 em Lisboa], quando as urnas são abertas e os votos são contados, todas as forças políticas respeitem o resultado eleitoral, defendam a democracia, defendam a nação e defendam a convivência entre todos os espanhóis", sublinhou o líder do partido de extrema-direita.

Os espanhóis vão hoje "viver umas eleições que terão um caráter histórico para a Espanha", disse ainda Abascal, que deixou o colégio eleitoral entre gritos de "viva a Espanha" e "Santiago a presidente".

As urnas em Espanha abriram hoje às 09:00 locais (08:00 em Lisboa) em Espanha, onde 36,9 milhões de eleitores irão escolher os 350 deputados e 208 senadores das Cortes Gerais, havendo ainda eleições para o parlamento regional na Comunidade Valenciana.

Um executivo estável terá de ser apoiado por mais de metade (175) do total de deputados (350) que vão ser eleitos para o Congresso dos Deputados, a câmara baixa das Cortes Gerais espanholas.

As sondagens indicam que o PSOE (socialistas) lidera as intenções de voto com cerca de 30%, mas ainda não é seguro que consiga os apoios necessários para continuar a chefiar o executivo espanhol.

O PP (Partido Popular, direita) aparece em segundo lugar nas sondagens com 20% das intenções de voto.

As sondagens dão ainda ao Unidas Podemos (extrema-esquerda), assim como ao Cidadãos (direita liberal) e ao Vox (extrema-direita), percentagens entre 10 e 15%.

Nas últimas eleições gerais, realizadas em junho de 2016, o PP obteve 33,0% dos votos, o PSOE 22,7%, o Unidas Podemos 21,1%, o Cidadãos 13,1% e o Vox 0,2%

Segundo dados do Ministério do Interior (Administração Interna) espanhol, haverá mais de 92.000 agentes de diversos corpos de polícia a vigiar o ato eleitoral, assim como o reforço das medidas antiterroristas e um plano especial para impedir os ciberataques.