A polícia do Sri Lanka conduziu este domingo uma busca à sede do grupo islamista National Thawheedh Jamaath (NTJ), suspeito de estar por detrás dos ataques de domingo de Páscoa no país. Mais de 250 pessoas morreram, entre elas um português. O grupo terrorista Estado Islâmico reivindicou o ataque.A operação ocorreu na base do NTJ em Kattankudy, depois de o grupo ter sido banido. As autoridades acreditam que Zahran Hashim, o alegado mentor dos ataques do domingo de Páscoa, liderou o grupo ou uma facção nos ataques em Colombo e Batticaloa. Zahran Hashim morreu.O pai e dois irmãos do suspeito mentor também morreram quando as forças de segurança entraram no seu abrigo há dois dias. Zainee Hashim, Rilwan Hashim e o pai Mohamed Hashim foram vistos num vídeo a pedir a guerra contra os não-crentes. Estão entre os 15 mortos resultantes da operação policial de dia 26 de abril.