O encontro entre os presidentes da Rússia e dos EUA, Vladimir Putin e Donald Trump, não foi colocado em causa com a decisão da Casa Branca de expulsar diplomatas russos no âmbito do envenenamento do ex-agente duplo Serguei Skripal. Ainda assim, Moscovo não deixará de reagir à decisão diplomática.

Esta quarta-feira, segundo a Euronews, o Kremlin voltou a negar qualquer responsabilidade no envenenamento do antigo espião e garantiu que irá retaliar a expulsão de diplomatas no tempo que considerar adequado e de acordo com os interesses do país.

No passado dia 14 de Março, o Reino Unido anunciou a expulsão de 23 diplomatas russos do território britânico e o congelamento das relações bilaterais com a Rússia, em resposta ao envenenamento do ex-espião russo Serguei Skripal e da filha com um gás neurotóxico no dia 4 de Março na cidade inglesa de Salisbury. Moscovo respondeu expulsando 23 diplomatas britânicos e suspendendo a actividade do British Council na Rússia.

O caso Skripal provocou uma grave crise diplomática, que se estendeu a outros países aliados do Reino Unido, como os Estados Unidos e vários Estados-membros da União Europeia, entre os quais a Alemanha, a França e a Polónia, que decidiram também expulsar diplomatas russos.

Aos jornalistas, de acordo com a Reuters, o porta-voz do Kremlin Dmitry Peskov disse que Moscovo mantém em aberto a possibilidade de um encontro entre os líderes dos EUA e da Rússia, apesar de não ter recebido nenhuma indicação de Washington sobre o assunto. O encontro foi combinado aquando do telefonema de Trump a felicitar Putin pela sua reeleição como chefe de estado.

O ex-espião duplo de origem russa Serguei Skripal, de 66 anos, e a sua filha Yulia, de 33 anos, foram encontrados inconscientes no dia 4 de Março, num banco num centro comercial em Salisbury, no sul de Inglaterra. Dias depois, o chefe da polícia anti-terrorista britânica, Mark Rowley, revelou que o ex-agente duplo russo e a sua filha tinham sido vítimas de um ataque deliberado com um agente neurotóxico, um componente químico que ataca o sistema nervoso e que pode ser fatal. Os dois têm permanecido hospitalizados, nos cuidados intensivos, em "estado crítico, mas estável".