Vieiras e borrego. Eis o que foi servido durante o jantar em que May, Macron e Merkel conseguiram convencer os líderes europeus a dar uma resposta dura à Rússia pelo envenenamento de um antigo espião, Sergei Skripal, em solo britânico, durante uma cimeira em Bruxelas no dia 22 de Março.

Até agora, o Ocidente concordou em expulsar mais de 100 diplomatas russos devido ao caso Skripal: 60 vão deixar os Estados Unidos. Na União Europeia, 19 dos 28 Estados-membros juntaram-se à iniciativa diplomática. A Grécia, Bulgária, Portugal, Eslovénia e Áustria não se juntaram à acção coordenada, considera a agência noticiosa Reuters.

Portugal chamou a Lisboa o embaixador de Portugal em Moscovo, para consultas.

May revelou documentos secretos

Durante o jantar de dia 22, Theresa May revelou fortes provas que indicavam o envolvimento russo no caso Skripal. Ele e a filha, Yulia, foram encontrados inconscientes num banco de jardim em Salisbury, no dia 4 de Março. Suspeita-se que foram envenenados com Novichok, um agente nervoso desenvolvido pela Rússia, e lutam pela vida no hospital.

"As provas que ela [May] apresentou a Macron e a Merkel eram muito fortes", contou um diplomata que esteve na cimeira à Reuters. Antes do jantar, os três líderes discutiram as tácticas para conseguir a acção coordenada, conta o New York Times. França ajudou o Reino Unido com meios técnicos para analisar o caso de envenenamento.

Com a pressão conjunta de May, Macron e Merkel, os outros países manifestaram maior cooperação para expulsar espiões que integram uma rede que trabalha sob protecção diplomática na União Europeia. Mesmo assim, a situação foi discutida durante três horas e meia.

Merkel defendeu que não seria necessário esperar pelos resultados das análises às amostras de Novichok recolhidas em Salisbury pela Organização para a Proibição de Armas Químicas, porque a Rússia não ia cooperar. Mesmo assim, esperou pela luz verde do seu colega de coligação no governo alemão, Martin Schulz.

Na manhã de dia 23 de Março, os líderes de governo dos países europeus concordaram que era necessária uma resposta coordenada da União Europeia, revela o The New York Times. "Vamos fazê-lo às três da tarde de segunda-feira", afirmou Macron, citado por um diplomata ouvido pelo jornal norte-americano.

Três dias depois, a decisão final foi tomada numa reunião de embaixadores dos países da União Europeia em Bruxelas. "Só durante a reunião é que vimos os planos, e pudemos perceber que tínhamos concordado em algo significativo, sem precedentes", revela um diplomata à Reuters. Assim, a União Europeia em peso acabou a apoiar um país que a vai deixar em 2019, com o Brexit.

Na quarta-feira, Theresa May telefonou a Donald Trump para agradecer a iniciativa de expulsar 60 diplomatas russos. "A primeira-ministra afirmou que os Estados Unidos tinham dado uma resposta muito forte e agradeceu o alcance da acção internacional em resposta ao comportamento irresponsável e descarado da Rússia, com 26 países a avançar com expulsões [de diplomatas]", indicou um porta-voz do número 10 de Downing Street.