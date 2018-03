O presidente dos EUA, Donald Trump, já manifestou a sua opinião sobre a visita confirmada do líder norte-coreano, Kim Jong-Un, à China, confessando aguardar com expectativa a reunião com o homólogo em Maio.

"Ao longo de muitos anos, foram várias as administrações que disseram que a paz e a desnuclearização da península coreana não eram sequer uma pequena hipótese. Agora, há uma boa possibilidade de Kim Jong-un fazer o que é certo para o seu povo e para a humanidade. Aguardo a nossa reunião!", escreveu na rede social Twitter.





For years and through many administrations, everyone said that peace and the denuclearization of the Korean Peninsula was not even a small possibility. Now there is a good chance that Kim Jong Un will do what is right for his people and for humanity. Look forward to our meeting!