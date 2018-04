Pela primeira vez desde o fim da Guerra da Coreia, em 1953, o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, irá atravessar a fronteira com a Coreia do Sul para se encontrar, na sexta-feira, com o presidente do país vizinho, Moon Jae-in.

De acordo com a BBC, o líder sul-coreano anunciou recentemente que se iria encontrar com o homónimo norte-coreano às 9h30 (00h30 hora de Lisboa). Kim Jong-un será acompanhado por uma delegação de nove funcionários – entre os quais a irmã, Kim Yo-Jong, que liderou a comitiva do Norte da Coreia nos Jogos Olímpicos deste Inverno em PyeongChang, na Coreia do Sul.

Os temas de conversa deverão cair sobre a possibilidade da desnuclearização da Coreia do Norte, um objectivo que pode criar tensões entre os países. "A parte difícil [das negociações] será ver até onde os dois líderes estão dispostos a chegar a acordo relativamente à desnuclearização", afirmou à BBC o porta-voz do presidente sul-coreano, Im Jong-Seok.

Para lá do assunto nuclear, os representantes máximos dos dois países irão discutir questões sociais e económicas, além de um maneira para encerrar oficialmente a Guerra da Coreia. Esta reunião entre Moon Jae-in e Kim Jong-un irá servir de ponto de partida para um possível encontro entre Kim e Donald Trump, aliviando as tensões entre a Coreia do Norte e os aliados da vizinha do Sul.

Nesta cimeira, os líderes serão escoltados até uma praça em Panmunjeom – um complexo na zona desmilitarizada entre os dois países – para uma cerimónia de boas-vindas, iniciando-se as conversações às 10h30 (1h30 em Lisboa). Embora o almoço dos líderes vá acontecer separadamente, o encontro terá ainda direito à plantação de pinheiros, à apresentação de um vídeo promotor da paz entre os dois países e um banquete, antes de regressar à Coreia do Norte.

Estarão presentes na reunião os representantes máximos das duas nações, incluindo os ministros da Defesa, Relações Exteriores e Unificação da Coreia do Sul e os principais oficiais militares da Coreia do Norte. "A Coreia do Norte está a enviar os seus principais oficiais militares porque, tal como a Coreia do Sul, também acredita que a desnuclearização e a paz são importantes", afirmou o porta-voz de Moon Jae-In.

A aproximação entre os dois países nos tempos recentes tem sido nítida, com Kim a afirmar a sua abertura para o diálogo com a Coreia do Sul, em Janeiro. No mês seguinte, os dois países marcharam juntos nos Jogos Olímpicos de Inverno e este encontro parece provar a diminuição de tensões entre Coreias, sendo apenas o terceiro do género, depois de Kim Jong Il, pai do actual líder norte-coreano, Kim Jong-Un, se ter reunido com os sul-coreanos Kim Dae-Jung e Roh Moo-Hyun, em 2000 e 2007.