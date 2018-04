Seul decidiu desligar as colunas localizadas na fronteira com a Coreia do Norte, que transmitiam música pop sul-coreana e as notícias do dia.

Uma medida histórica que antecipa as negociações entre as duas Coreias. Seul decidiu desligar as colunas localizadas na fronteira com a Coreia do Norte, que transmitiam música pop sul-coreana e as notícias do dia.



Em conferência de imprensa, o porta-voz sul-coreano Choi Hoi-hyun disse que a medida visa "aliviar a tensão militar entre as duas Coreias e desenvolver uma atmosfera de cimeira pacífica". "Esperamos que esta decisão leve ambas as Coreias a suspender a crítica e a propaganda mútuas e contribua para criar a paz e um novo começo", explicou.



Contudo, ainda não é sabido se Pyongyang, que também tem o seu próprio sistema de som na fronteira com a Coreia do Sul, que transmite propaganda do regime de Kim Jong-un, seguirá o exemplo.



Esta é uma das várias medidas tomadas para aliviar a relação diplomata entre Coreias. Já no fim de semana, Pyongyang anunciou a suspensão dos testes nucleares e o encerramento de uma unidade de testes atómicos.





Recorde-se que esta sexta-feira, o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, vai encontrar-se com o Presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, em Panmunjom, designada por "aldeia das tréguas", naquele que será o primeiro encontro entre os dois países em mais de uma década.