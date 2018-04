Coreia do Norte diz não haver necessidade para mais testes nucleares

Pyongyang diz que irá suspender os testes de mísseis nucleares de longo alcance e que pretende encerrar o espaço onde estas armas são testadas.

A Coreia do Norte diz não haver mais necessidades de fazer testes balísticos. O regime de Pyongyang diz que irá suspender os testes de mísseis nucleares de longo alcance já a partir deste sábado e que pretende encerrar o espaço onde estas armas são testadas, avança a Associated Press, citando a agência oficial de notícias do regime, a Korean Central News Agency (KCNA).



"A partir de 21 de Abril, a Coreia do Norte vai parar os testes nucleares e o lançamento de mísseis intercontinentais", pode ler-se na notícia da KCNA que foi publicada depois de uma reunião do Partido dos Trabalhadores da Coreia, o partido que rege o país.



Este anúncio surge uma semana antes de Kim Jong-Un ter um encontro marcado com o presidente sul-coreano, Moon Jae-in. Esta reunião servirá para preparar o encontro entre o líder norte-coreano com o presidente dos EUA, Donald Trump. Os dois líderes mundiais chegaram a trocar insultos de forma indirecta. Kim através da agência noticiosa e Trump através do Twitter.



Durante os últimos meses o regime de Pyongyang testou vários projécteis, mesmo depois de ter recebido sanções por parte das Nações Unidas com fim de parar estes testes, desafiando as ordens desta organização mundial.



O executivo de Kim Jong-Un chegou mesmo a anunciar que tinha criado uma ogiva nuclear e que tinha mísseis fortes o suficiente para levar essas mesmas ogivas até ao território norte-americano.



Relativamente a estas afirmações, António Guterres, o secretário-geral da ONU, disse que a Coreia do Norte havia demonstrado "um completo desprezo pela visão unida da comunidade internacional".



A Coreia do Norte orgulha-se muitas vezes da sua "dissuasão nuclear", acusando os Estados Unidos de tentar iniciar uma guerra de agressão.