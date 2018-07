O presidente da Comissão Europeia vai ser recebido por Donald Trump, em 25 de Julho, na Casa Branca.

O porta-voz da Comissão Europeia defendeu, esta segunda-feira, que o encontro entre Jean-Claude Juncker e o presidente norte-americano, Donald Trump, constitui uma ocasião para "desdramatizar" qualquer tensão comercial entre os dois blocos.



Em declarações aos jornalistas na conferência diária da Comissão Europeia em Bruxelas, Margaritis Schinas considerou que a visita de quarta-feira do presidente do executivo comunitário a Washington será "uma ocasião para desdramatizar qualquer tensão relacionada com o comércio" e estabelecer "um diálogo construtivo" com os parceiros norte-americanos.



"Este é um encontro voltado para o diálogo, e o presidente [Juncker] sente-se muito preparado para expor os argumentos europeus. Penso que, a esta altura, toda a gente já os conhece. A União Europeia defende um comércio livre e justo em todo o Mundo, já o demonstrámos em várias ocasiões, a última das quais na semana passada, ao assinarmos o acordo histórico com o Japão", sustentou.



O porta-voz comunitário rejeitou discutir qual será a estratégia de Jean-Claude Juncker no seu encontro com Donald Trump, mas garantiu que não haverá qualquer "oferta" comercial por parte da União Europeia.



Margaritis Schinas indicou ainda que Juncker se fará acompanhar da comissária europeia do Comércio, Cecília Malmström.



As relações comerciais entre Bruxelas e Washington estão tensas, não só devido às taxas alfandegárias impostas por Washington às importações de aço e alumínio -- e já retaliadas pelo bloco europeu --, mas também pela ameaça de Donald Trump de aplicar tarifas às importações de automóveis oriundas da UE, caso os representantes comunitários não negoceiem de "boa-fé" na visita à Casa Branca.