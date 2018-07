Um tribunal sul-coreano decidiu que matar cães para consumo é ilegal. Esta é uma decisão que é vista por activistas como um primeiro passo para a proibição de a nível nacional.

De acordo com o South China Morning Post, o tribunal de Bucheon decidiu, no final de Junho, a favor de um caso apresentado pelo grupo de defesa dos direitos dos animais Care – que acusou um produtor de uma quinta de criação de cães. O tribunal decidiu então que o consumo de carne não é uma razão legal para matar os animais, tendo obrigado o homem ao pagamento de uma multa de três milhões de won – cerca de 260 euros. "É muito significativo que este seja o primeiro tribunal que considera ilegal matar cães para consumo" disse ao jornal a advogada do grupo, Kim Kyung-eun.

A carne de cão sempre fez parte da cozinha sul-coreana, com cerca de um milhão de cães a serem comidos anualmente. No entanto, o consumo deste tipo de carne foi diminuindo ao longo dos anos, sendo inclusive pouco comum nas gerações mais novas.