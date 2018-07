Há poucos meses, Daniel Glover (Childish Gambino) mostrava quem era a América numa canção e vídeo onde mostrava a violência armada, agressões e a rapidez com que os norte-americanos passam do choque à felicidade. E se Glover afirmava com toda a certeza "This is America", o comediante britânico Sacha Baron Cohen deixa no ar a pergunta: Who is America? (Quem é a América?).





Conhecido por personagens como Ali G ou Borat e filmes como Bruno e O Ditador, Baron Cohen está de volta com um novo programa que promete abanar a concepção sobre o que é a América. O estilo mistura documentário com comédia e mostra que até ideias manifestamente exageradas recolhem apoios no seio da sociedade norte-americana.

O autor de Who is America? promete que este é o "programa mais perigoso na história da televisão" e, tal como fez em Borat, onde explorou a América disfarçado, andou por várias cidades a fingir ser um jornalista, entrevistando dezenas de pessoas, entre anónimos e figuras públicas, como senadores.









A 15 de Julho, data de estreia nos EUA e no Reino Unido, o jornal britânico The Guardian, que tinha vaticinado que este seria "o acontecimento televisivo do ano", escreveu que esta é, afinal, apenas "uma experiência frustrante" com alguns momentos de ouro.Neste primeiro episódio, Borat apresenta-se como um especialista anti-terrorista israelita que está à procura de apoio para um projecto de jardim de infância em que as crianças aprendam a defenderem-se a elas próprias de tiroteios nas escolas, um tema que atinge várias vezes a sociedade norte-americana. A questão das armas é mesmo um dos temas de maior divisão entre a sociedade norte-americana, como se pode confirmar em cada eleição presidencial no país.Entre os sete "apanhados" no documentário humorístico estão o senador que agitou a sociedade norte-americana com os seus ideais socialistas Bernie Sanders, Dick Cheney (antigo vice-presidente norte-americano), o jogador de futebol americano O. J. Simpson e a conservador Sarah Palin.E foi Palin a primeira a criar polémica em torno da série documental, dizendo que Cohen a tinha enganado a ela e à sua filha. Palin, que terá sido abordada para entrar num documentário histórico, tendo sido entrevistada por alguém que presume ser Cohen disfarçado de veterano inválido, classificou o humor do entrevistador como "diabólico, explorador e doentio".Mas não terá sido a única a ser "enganada" pelo humorista. Logo no primeiro episódio, Cohen apresenta a personagem que diz existir um programa de armamento de crianças a partir dos 3 anos em Israel a um defensor da utilização de armas nos EUA. Philip Van Cleave garante que está a tentar implementar um programa desses há muito tempo, mas que nunca recebeu o aval que merecia.Larry Pratt, o director executivo emérito da Gun Owners of America, uma organização pró-direitos das armas e concorrente da National Riffle Association, afirmou, literalmente: "As crianças pequenas são puras, não foram corrompidas pelas fake news nem pela homossexualidade. Não querem saber se é politicamente correcto alvejar um pistoleiro mentalmente desequilibrado. Simplesmente fá-lo-ão". Crianças armadas não é um choque para este líder de uma organização. E adivinha-se que também não o será para muitos dos membros desta (mais de um milhão de pessoas).Cohen critica, de uma forma implícita e nunca explícita, principalmente, americanos que mostram apoio ao presidente Trump. Num artigo publicado antes do primeiro episódio ir para o ar a Vox questionava-se quais as repercursões deste programa em pessoas que aceitam a teoria de que tudo o que for negativo são fake news. Ao enganar políticos e cidadãos comuns, não estará Baron Cohen a descredibilizar ainda mais os meios noticiosos junto desta falange da sociedade norte-americana?Resta agora saber se este tipo de humor de Cohen, baseado no logro, na ridicularização dos entrevistados e a abordar temas sérios e divisivos de uma forma "leve" tem lugar no mundo onde o politicamente correcto é norma e o humor crítico alvo a abater.