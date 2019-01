As características do terreno, de extrema dureza, dificultaram o trabalho de perfuração de um túnel vertical de 60 metros paralelo àquele em que a criança caiu, o que atrasou a entrada em ação desta brigada mineira para escavar a galeria de acesso ao local.



A criança, de dois anos, caiu no dia 13 de janeiro num poço junto à necrópole da Tumba Del Moro, local turístico em Málaga, na região da Andaluzia.

Equipas de resgate espanholas encontraram este sábado sem vida a criança que caiu num poço em Totalán, Málaga, há treze dias, anunciaram as autoridades do país.De acordo com a agência Efe, Julen foi encontrado morto pelas equipas de resgate ao início da madrugada, às 01:25 (00:25 em Lisboa). A criança estava presa num túnel de 25 centímetros de diâmetro e 107 metros de profundidade.