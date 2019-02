Uma criança de três anos foi encontrada morta num poço em São Pedro de Alvito, em Barcelos.

De acordo com o Correio da Manhã, o menino tinha desaparecido durante a tarde deste domingo e foi encontrado já sem vida.



Há fortes suspeitas de que o menino tenha morrido por queda ou afogamento. No local encontram-se equipas do INEM, bem como uma equipa de psicólogos que está a prestar apoio à família que acompanhou as buscas desde o início.



A vítima estava a ser procurada pela GNR, desde as 17 horas, com a ajuda de cães.