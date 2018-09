José Filomeno dos Santos foi colocado esta segunda-feira em prisão preventiva sob suspeita de ter burlado o Estado angolano na gestão do Fundo Soberano de Angola (FSDEA). Zenú, como é conhecido, chegou a ser apontado como sucessor do pai, José Eduardo dos Santos, na presidência de Angola. Preocupado com causas sociais, vê-se agora envolto em crimes de recebimento indevido de vantagem, corrupção e participação económica em negócio.

Nascido há 40 anos, Filomeno dos Santos é fruto do relacionamento de José Eduardo dos Santos com Filomena Sousa, secretária no Governo angolano na altura. Na altura, José Eduardo dos Santos era ministro das Relações Exteriores do executivo de Agostinho Neto.

Aos 12 anos saiu de Angola, passando a adolescência entre as embaixadas de Suécia e Reino Unido - onde a mãe trabalhava. Foi em Inglaterra que concluiu os estudos, na Universidade de Westminster: uma licenciatura em Engenharia Electrónica e um mestrado em Finanças. Regressa então a Angola em 2001 e, sete anos depois, funda o Banco Kwanza Invest, a primeira instituição bancária de investimento em Angola.

Casado e com três filhas, Filomeno dos Santos terá ganho com o pai, José Eduardo dos Santos, mais de 5,3 mil milhões de euros concedidos através de diplomas presidenciais, de acordo com contas do jornal Expresso.

No entanto, um relatório da agência Stratfor divulgado pela Wikileaks, em 2010, revelava que Zenú era – dos 10 filhos do antigo presidente de Angola – aquele que demonstrava maiores preocupações sociais. "Quando viaja até às províncias, ele faz uma avaliação crítica e rigorosa da situação, às vezes destacando uma certa lentidão ou má-fé das autoridades locais em fazerem o seu trabalho. No regresso partilha essas situações com o pai", pode ler-se no relatório.

Filomeno foi também quem sugeriu a criação da Fundação Inovação para África, com sede em Zurique, na Suíça, para o desenvolvimento de projectos em Angola nas áreas da educação, saúde e inovação tecnológica.

É em 2012 que surgiram as primeiras notícias que o ligam à instituição envolta em polémica. Nesse ano, Zenú foi nomeado para o conselho de administração do primeiro Fundo Soberano de Angola com sede em Luanda. No ano seguinte, vende todas as suas participações no Banco Kwanza Invest e assume a presidência do FSDEA.

Mas a nomeação do filho de José Eduardo dos Santos para o cargo de presidente sugeriu críticas. O líder de Angola defendeu-se na altura, referindo ao Financial Times que a decisão foi feita "na base do compromisso com a transparência" e que seria melhor avaliar a performance do Fundo em vez de "darem palpites sobre coisas que não aconteceram". "A minha nomeação não tem nada a ver com uma campanha política de espécie alguma", acrescentou à Reuters.

O Fundo é constituído por quase 5 mil milhões de euros provenientes das receitas do petróleo e que as contas respectivas estão agora sob o olhar atento da justiça angolana. O Governo do país justificou, na altura, a sua criação para "promover o crescimento, a prosperidade e o desenvolvimento socioeconómico" de Angola.

Em 2016, o FSDEA foi mencionado nos Panama Papers como sendo um possível veículo para lavar dinheiro. No entanto, poucos comentários se ouviram do filho varão de José Eduardo dos Santos acerca deste ou de outros assuntos.

Por essa altura, surgiram rumores antecedentes ao congresso ordinário do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) que o colocavam como candidato do partido à mais alta cadeira do poder em Angola, sucedendo ao pai.

No entanto foi João Lourenço que sucedeu a José Eduardo na presidência de Angola, em Novembro de 2017. Pouco depois, foi retirada a liderança da petrolífera estatal Sonangol a Isabel dos Santos, a filha mais velha do ex-Presidente.

Em Janeiro deste ano, uma auditoria revelou irregularidades no Fundo Soberano de Angola e o líder angolano exonerou José Filomeno dos Santos do cargo de presidente do Conselho de Administração da instituição pública.

Pouco meses depois Zenú foi constituído arguido num processo relacionado com uma alegada transferência irregular de 500 milhões de dólares (cerca de 425 milhões de euros) do Estado angolano para um banco britânico. Este é o crime pelo qual o filho do antigo presidente angolano fica agora em prisão preventiva, depois de ocupado o cargo no Fundo Soberano de Angola entre 2012 e Janeiro de 2018.