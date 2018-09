Filho do ex-presidente de Angola foi formalmente acusado pela PGR.

José Filomeno dos Santos foi acusado esta segunda-feira formalmente pelos crimes de falsificação de documentos, burla e branqueamento de capitais.



Ao filho de José Eduardo dos Santos, ex-presidente de Angola, juntam-se Valter Filipe, Jorge Gaudens Pontes e António Bule Manuel.

As acusações feitas a Zenú, filho mais velho do ex-Presidente angolano, remontam à sua presidência do Fundo Soberano de Angola (FSA). Ocupou o cargo entre 2012 e Janeiro de 2018, quando foi despedido.

O empresário suíço-angolano Jean-Claude Bastos Morais também foi detido.

Espera-se que a data do julgamento seja marcada nos próximos dias. Em causa, está uma acusação de transferência irregular de 500 milhões de dólares (428 milhões de euros) do Estado de Angola para um banco do Reino Unido.