Depois de demonstrar apoio à Arábia Saudita e recuar nas declarações, o presidente norte-americano declarou "consequências severas" para os responsáveis pelo desaparecimento do jornalista.

O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou esta quinta-feira que "certamente parece" que o jornalista saudita Jamal Khashoggi esteja morto. Um dia depois de ter incentivado as autoridades turcas a divulgarem qualquer tipo de prova que confirmasse o seu desaparecimento, o líder dos Estados Unidos da América descreveu os recentes avanços das investigações como "muito tristes".

Em dois dias, Trump dar uma volta de 180° e mudar o seu discurso quanto à situação: primeiro, esta terça-feira, criticou a crescente condenação global da Arábia Saudita acerca do desaparecimento de Khashoggi. Em entrevista à agência noticiosa Associated Press, Trump afirmou: "Aqui vamos nós outra vez com o ‘você é culpado até prova em contrário'".

Depois, na quarta-feira, recuou na sua posição, negando que estivesse a tentar proteger a Arábia Saudita quanto ao desaparecimento do jornalista crítico do regime saudita desaparecido no passado dia 2 de Outubro no consulado saudita de Istambul.

Agora, apenas 48 horas depois, Trump esteve a um passo de responsabilizar o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, do assassinato de Khashoggi. "Esta notícia apanhou a imaginação do mundo, infelizmente", afirmou em entrevista ao New York Times.

"A não ser que um milagre aconteça, devo reconhecer que ele está morto", descrevendo tal incidente como "muito mau" e referindo que as "consequências serão severas" para os responsáveis pelo desaparecimento e possível morte do jornalista.

As autoridades turcas afirmam que Khashoggi foi brutalmente assassinado e que o seu corpo foi desmembrado por uma equipa enviada pela Arábia Saudita. Em comentários sobre o caso, o secretário de estado norte-americano, Mike Pompeo, referiu que a Arábia Saudita fez um "compromisso sério" para responsabilizar líderes e dirigentes neste caso e, esta quarta-feira, lembrou que os EUA têm de ter consciência sobre os negócios que têm com o país árabe.