Arábia Saudita vende consulado onde Khashoggi foi morto

A Arábia Saudita vendeu o prédio que acomoda a sua missão diplomática em Istambul, na Turquia, onde o jornalista saudita Jamal Khashoggi foi morto em 2018. Segundo o canal turco Haberturk TV, o edifício, localizado num luxuoso bairro de Levent, foi vendido há mais de um mês a um comprador não revelado, por um terço do seu valor.

"Um novo edifício para o consulado já tinha sido comprado no distrito de Sariyer, que também hospeda o Consulado dos EUA", disse o canal. A emissora turca acrescentou que as autoridades sauditas precisavam de aprovação do Ministério das Relações Exteriores da Turquia antes de prosseguir com a venda da propriedade. No entanto, um funcionário do ministério disse à agência de noticias do Médio Oriente Middle East Eye que não havia nenhuma informação para confirmar a venda.

Khashoggi, um colunista do jornal norte-americano Washington Post que vivia nos Estados Unidos, tinha ido ao consulado do seu país em Istambul a 2 de outubro de 2018, para ir buscar documentos para o seu casamento. Nessa ocasião foi morto e o seu corpo, desmembrado. Segundo os meios de comunicação social turcos, os seus restos mortais, que nunca foram encontrados, foram dissolvidos em ácido.

Fontes disseram ao canal televisivo árabe Al Jazeera existirem provas circunstanciais que sugeriam que os restos mortais de Khashoggi tinham sido incinerados no jardim da residência do cônsul, a 300 metros do consulado.

Segundo a Haberturk TV, "os sauditas também estão a tentar vender a residência oficial do cônsul, que está localizada muito perto do consulado. Mas ainda não conseguiram encontrar nenhum comprador".