Mike Pompeo, secretário de Estado norte-americano, reúne-se esta terça-feira em Riade com o rei Salman, na sequência do desaparecimento do jornalista saudita Jamal Khashoggi, que no dia 2 de Outubro entrou no consulado saudita em Istambul e nunca mais foi visto.Pompeo, de acordo com a Associated Presse, chegou esta manhã à capital da Arábia Saudita, sendo esperado que a reunião ocorra nas próximas horas.Na segunda-feira, as autoridades da Turquia indicaram queKhashoggi foi assassinado, tendo o corpo sido esquartejado no interior daquele consulado saudita. Inicialmente, fontes oficiais sauditas afirmaram que as alegações das autoridades turcas "não tinham fundamento" mas as notícias publicadas esta terça-feira nos Estados Unidos garantem que o "reino da Arábia Saudita teve conhecimento sobre o assassinato do escritor e jornalista".

As equipas forenses da polícia turca, que na segunda-feira entraram no interior do edifício do consulado, terminaram hoje as buscas. Até ao momento, não se sabe se foram recolhidas provas.

Donald Trump, Presidente dos Estados Unidos, falou com o rei Salman antes de enviar o secretário de Estado norte-americano. Trump afirmou que na ausência de provas sobre o alegado crime vai ser "difícil" para os Estados Unidos estabelecer "um caminho" para resolver "a crise diplomática" provocada pelo suposto assassinato.

Segundo uma notícia difundida na segunda-feira pela estação de televisão CNN, os sauditas deverão admitir que o crime ocorreu, mas vão negar que o rei ou o príncipe tenham ordenado o assassinato. O New York Times noticiou, inclusive, que o Tribunal Real Saudita deve sugerir que um amigo do príncipe Mohammed, responsável dos serviços secretos de Riade, levou a cabo a operação que provocou a morte do jornalista.