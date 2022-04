Joe Biden volta a chamar criminoso de guerra a Putin e pede julgamento

Joe Biden, presidente norte-americano, voltou esta segunda-feira a acusar o presidente da Rússia de crimes de guerra e pediu que Putin seja sujeito a um julgamento. Aos jornalistas, na Casa Branca, alertou também para as atrocidades cometidas em Bucha, na Ucrânia. "O senhor viu o que aconteceu em Bucha", afirmou Joe Biden. "(…) ele [Putin] é um criminoso de guerra."



Em Bucha, perto de Kiev, foram descobertos centenas de corpos de civis com as mãos amarradas e com ferimentos de bala na cabeça, alguns enterrados em valas comuns e outros deixados na estrada. Os ucranianos acusaram as tropas russas de matar os civis através de execuções que violam as leis humanitárias estabelecidas na Convenção de Genebra.



"Temos que reunir as informações. Temos que continuar a fornecer à Ucrânia as armas de que precisam para continuar a luta. E temos que obter todos os detalhes para que isso possa ser um verdadeiro julgamento por crimes de guerra", disse Biden, citado pela agência Reuters.



Esta não foi a primeira vez que o presidente norte-americano acusou o presidente russo de ser um criminoso de guerra, algo que já tinha feito também no mês passado.



Sobre Putin, o presidente norte-americano acrescentou: "Ele [Putin] é brutal. E o que está a acontecer em Bucha é um ultraje". As declarações de Biden aconteceram ao mesmo tempo que o embaixador dos EUA na ONU anunciou que ia pedir a suspensão da Rússia do Conselho de Direitos Humanos da organização.



O Kremlin negou as acusações relacionadas com o genocídio de civis e acusou a Ucrânia de encenar a situação com cadáveres falsos, para manchar a imagem russa.



Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, afirmou que as mortes em Bucha se tratavam de um "genocídio", num discurso que fez na cidade ucraniana, para onde se deslocou hoje, depois de os jornalistas terem publicado várias imagens das vítimas durante o fim-de-semana.



Autoridades de defesa dos EUA disseram que o Pentágono não podia confirmar de forma independente as atrocidades, segundo explica a Reuters.