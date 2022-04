Imagens de satélite mostram que corpos já estavam em Bucha antes da retirada russa

Investigação do New York Times indica que cadáveres foram deixados nas ruas ainda durante a ocupação dos russos. Na ONU, Rússia voltou a reafirmar que tudo não passa de uma encenação ucraniana.

À descoberta chocante de dezenas de corpos de civis estendidos pelas ruas de Bucha, uma localidade nos arredores de Kiev, capital da Ucrânia, seguiu-se, esta segunda-feira, o apontar de dedos entre a Ucrânia e a Rússia. As execuções de civis e as valas comuns foram descobertas depois da retirada russa que ocupou esta cidade durante cinco semanas. A Ucrânia não tem dúvidas estas são as provas de que a Rússia cometeu crimes de guerra; Moscovo também não hesita - foi tudo uma encenação de Kiev.