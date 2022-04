Viktor Orbán critica Zelensky e EU após vitória nas eleições da Hungria

Viktor Orbán, membro do partido nacionalista Fidesz - União Cívica Húngara, ganhou as eleições para primeiro-ministro na Hungria. Durante o discurso feito na noite de ontem, 3 de abril, aproveitou para criticar aqueles a quem chamou de "adversários": a União Europeia (EU), Volodymyr Zelensky (presidente da Ucrânia) e os media internacionais.



Acrescentou que se iria lembrar para sempre desta vitória, porque nunca teve que lutar "contra tantos adversários". Viktor Orbán tinha já manifestado interesse em construir um estado não liberal dentro da UE e foi acusado de contribuir para a degradação das instituições democráticas do seu país. O primeiro-ministro está há 12 anos no poder, reescreveu a Constituição e alterou o sistema eleitoral em seu benefício.



O governante nacionalista da Hungria venceu o quarto mandato com uma percentagem elevada em relação ao adversário. O partido Fidesz conquistou 135 dos 199 assentos, quando estão apurados com cerca de 99% dos votos. A coligação, liderada por Peter Marki-Zay, ficou muito atrás com apenas 56 assentos.



O primeiro-ministro re-eleito afirmou durante o discurso que a sua "enorme vitória" podia ser vista "da Lua", mas também de Bruxelas.



Segundo noticiou o Finantial Times, a Organização para Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) criticou a vantagem eleitoral dada a Viktor Orbán. "A votação foi bem administrada e gerida, mas marcada pela ausência de igualdade de condições", disse Kari Henriksen, líder da missão de observação da OSCE, que monitoriza a eleição.