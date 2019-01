O sexto dia de operações para resgatar Julen Jiménez, o bebé de dois anos que no domingo caiu num poço em Málaga, traz consigo dificuldades para as equipas de resgate: a ameaça de chuva para este fim de semana assusta os responsáveis e pode atrasar ainda mais a missão.

Segundo a imprensa espanhola, que acompanha as tentativas de resgate desde domingo, as medidas do poço – com cerca de 110 metros de profundidade e 25 centímetros de largura – e a possibilidade de deslizamentos de terra estão a dificultar o salvamento de Julen. Também a zona bastante inclinada, e de difícil acesso, se traduz num desafio para os socorristas que não conseguem utilizar com segurança a maquinaria necessária.

A Guardia Civil tem estudado as hipóteses de salvamento, estando em marcha um plano que envolve duas perfurações verticais ao lado do poço onde está a criança – pensa-se que Julen estará debaixo de um "tampão" de terra e detritos a cerca de 70 metros de profundidade. Antes desta hipótese, as equipas tentaram a sucção dos detritos mas a máquina que estava a ser utilizada para o trabalho avariou.

Os socorristas estão neste momento a escavar à volta do buraco, estimando que os trabalhos demorem ainda mais um dia. "No máximo três", noticia o El Mundo. O objetivo é cavar até aos 30 metros de profundidade e só depois começar a perfuração dos tuneis verticais – que se prevê que meçam 50 metros de largura e 120 centímetros de diâmetro.



"Não paremos até tirar o meu menino dali de dentro"

Na quarta-feira, em conferência imprensa, o pai de Julen não tinha perdido a esperança que o filho seria salvo. "Continuo a ter esperança que o meu filho esteja vivo", disse José Roselló.



"Estamos aqui há três dias mas parecem seis meses. Está a ser eterno, a minha mulher está desfeita. Estamos mortos", confessou. Estava acompanhado por Juan José Cortés, o pai de Mariluz, a menina que desapareceu em 2008 e foi encontrada morta em Huelva. "Não paremos até tirar o meu menino dali de dentro", pediu.