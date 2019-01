Os pais de Julen, o bebé de dois anos que está há mais de 72 horas preso poço com 110 metros de profundidade, em Málaga, não perdem a esperança que a criança ainda possa ser salva com vida.

"Continuo a ter esperança que o meu filho esteja vivo". Os pais de Julen Jiménez, o bebé de dois anos que no domingo caiu num poço com 110 metros de profundidade em Málaga, não perdem a esperança que a criança ainda possa ser salva com vida, mais de 72 horas depois.

"Estamos aqui há três dias mas parecem seis meses. Está a ser eterno, a minha mulher está desfeita. Estamos mortos", disse esta quarta-feira, em conferencia de imprensa, José Roselló. Estava acompanhado por Juan José Cortés, o pai de Mariluz, a menina que desapareceu em 2008 e foi encontrada morta em Huelva. "Temos um anjo que vai ajudar o meu filho a sair vivo dali o mais cedo possível", afirmou, referindo-se a Oliver, o filho de três anos que o casal perdeu o ano passado.

"Por desgraça, a maquinaria que temos agora não tivemos no início", lamentou. "Não paremos até tirar o meu menino dali de dentro. Continuo a ter esperança que o meu filho continue vivo, estou a ver um pouco de luz", disse.





Encontrado cabelo de bebé de dois anos no poço em Málaga Foi esta quarta-feira encontrado cabelo do bebé de dois anos espanhol que estará desde domingo preso num poço com 110 metros de profundidade em Málaga. "Foi encontrado um pouco de cabelo no túnel e as provas realizadas pela Guardia Civil revelam que é da criança.





José garante ser "um bom pai". "Vivo para os meus filhos, passo a vida a trabalhar para lhes comprar as coisas que eles querem, como equipamentos de futebol e boa roupa. É algo que eu nunca tive, por isso queria que eles tivessem uma vida melhor", disse, por telefone, ao Diario Sur. "O meu filho está aqui, que não haja qualquer dúvida. Oxalá fosse eu naquele poço, como cheguei a ouvir. Oxalá fosse eu enterrado lá em baixo e que ele estivesse cá em cima com a mãe dele".

Esta quarta-feira, após ter sido anunciado pelo governo de Andaluzia que tinha sido encontrado cabelo do bebé dentro do poço – descoberto no domingo mas só hoje confirmado por testes de ADN –, meios de comunicação espanhóis avançaram que a criança tinha sido encontrada. No entanto, o governo de Málaga desmentiu.