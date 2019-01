Ao sexto dia, as condições atmosféricas não ajudam mas os trabalhos prosseguem. Túnel vertical deverá começar a ser escavado este sábado.

A chuva e o solo rochoso são os novos obstáculos para resgatar Julen Jiménez, o menino de dois anos que caiu há seis dias num poço em Totalán, Málaga.



Os trabalhos de resgate continuam, mas foram atrasados devido à necessidade de empregar ferramentas específicas para desagregar uma rocha entre o solo e a galeria onde está Julen.



As máquinas continuam a movimentar a terra para se criar um túnel vertical paralelo ao poço. Porém, os trabalhos de perfuração ainda não arrancaram. A peça que será usada para furar o solo chegou esta manhã e estima-se que os trabalhos de criação do túnel demorem 15 horas.



Concluído o túnel, será criada uma galeria perpendicular à mão, que terá cerca de quatro metros. É com esta última etapa que se espera chegar a Julen.



A chuva também leva a que sejam realizados trabalhos de drenagem da água.



300 pessoas envolvidas no resgate

O resgate de Julen Jiménez envolve cerca de 300 pessoas, distribuídas em turnos de oito horas. "Alguns operários dormem duas horas e estão a trabalhar sem descanso", explicou um elemento da Ordem dos Engenheiros de Caminhos e Minas do Sul ao jornal ABC.



Ao longo destes dias, a orografia do local onde caiu Julen foi completamente alterada. As retroescavadoras retiraram 25 metros de altura à montanha Cerro de la Corona.