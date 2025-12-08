Japão atingido por sismo de magnitude 7.6 e tsunami

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.

A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail

Um sismo de 7.2 na escala de Richter, depois corrigido para 7.6, atingiu esta segunda-feira o Japão provocando um tsunami de até 70 centímetros no norte do país. Anteriormente as autoridades nipónicas emitiram um alerta tsunami, antevendo ondas até aos três metros.



Autoridades do Japão emitiram um alerta de tsunami AP

O epicentro foi localizado a 80 quilómetros da costa de Aomori e o abalo sentido em várias regiões a norte e leste do país.

Segundo a emissora de rádio e televisão nacional NHK, citada pela agência noticiosa norte-americana Associated Press, as centrais nucleares da região já terão realizado verificações de segurança. O mesmo meio relata que várias pessoas ficaram feridas num hotel na cidade de Hachinohe, em Aomori.

O tsunami de 70 centímetros foi medido no porto de Kuji e tsunami de até 50 centímetros foram registados em outras zonas costeiras, segundo a Agência Meteorológica do Japão. A Agência de Gestão de Incêndios e Desastres informou que 23 pessoas ficaram feridas, incluindo uma estado grave. A maioria das vítimas foram atingidas pela queda de objetos.

Aos jornalistas a primeira-ministra Sanae Takaichi revelou que o governo japonês já criou um grupo de trabalho de emergência de forma a avaliar a extensão dos danos. "Estamos a colocar a vida das pessoas em primeiro lugar e a fazer tudo o que podemos", garantiu.

Os serviços ferroviários na zona foram suspensos. Testemunhas falam num abalo que se terá prolongado por 30 segundos.

O Japão é um país habituado a grandes sismos. O país está localizado no Círculo de Fogo do Pacífico, uma área de intensa atividade sísmica e vulcânica. O pior sismo da história recente do Japão foi o de Tohoku, de magnitude 9,1, em 2011, que desencadeou um grande tsunami e um desastre nuclear em Fukushima.