Dois homens armados roubam oito gravuras de Henri Matisse em São Paulo

A polícia brasileira está no encalço de dois homens armados que roubaram ontem de manhã oito gravuras do pintor francês Henri Matisse e cinco do brasileiro Candido Portinari que estavam em exposição na Biblioteca Mário de Andrade, no centro de São Paulo. O assalto foi registado pelas câmaras de segurança.



Foram roubados 13 quadros na Biblioteca Mário de Andrade Frame/Metropoles

Os larápios 'neutralizaram' um segurança e dois idosos que estavam de visita ao local e colocaram os quadros num saco de lona, fugindo depois pela porta principal.

O alerta foi dado logo a seguir, mas os ladrões ainda não foram encontrados.

A Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas de São Paulo garante que tudo está a ser feito para recuperar os quadros. "As obras expostas contam com apólice de seguro vigente, o local dispõe de uma equipa de vigilância e um sistema de câmaras de segurança. Todo o material que possa servir à investigação está a ser fornecido às autoridades policiais. A Polícia Militar atendeu à ocorrência e a Guarda Civil Municipal reforçou o policiamento", informou aquele organismo.

As obras pertenciam à exposição 'Do livro ao museu: MAM São Paulo e a Biblioteca Mário de Andrade', realizada em parceria com o Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM), que encerrava precisamente no domingo.

A Biblioteca Mário de Andrade é a segunda maior do Brasil. Completou 100 anos em fevereiro e, no ano passado, recebeu mais de 207 mil visitantes.

