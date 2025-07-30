Sábado – Pense por si

Alerta de tsunami nos EUA, Rússia e Japão após sismo de 8,8

Diogo Barreto
Diogo Barreto 30 de julho de 2025 às 05:02
Foi um dos maiores sismos de que há registo e causou tsunamis em vários pontos do Pacífico.

Vários países emitiram um alertatsunami após um sismo de magnitude 8,8 na escala de Ritcher ter atingido a região russa de Kamchatka. Toda a região do Pacífico está em alertatsunami. Alertas para a possibilidade de se verificarem ondas de grande dimensão foram emitidos pelas autoridades locais dos Estados Unidos, Japão, Rússia e Nova Zelândia. 

Na cidade de Severo-Kourilsk, no norte do arquipélago russo das ilhas Curilas, vários tsunamis inundaram as ruas e parte dos dois mil habitantes foram retirados. De acordo com o presidente da câmara da cidade, citado pela agência estatal russa Tass, um dos tsunamis arrastou para o mar os navios que estavam ancorados.

De acordo com o Instituto Geológico dos Estados Unidos, o sismo de magnitude 8,8 na escala de Richter ocorreu por volta das 0h25 (hora de Portugal Continental), a 20,7 quilómetros de profundidade, a 126 quilómetros da costa de Petropavlovsk-Kamchatsky. O serviço sismológico de Kamchatka alertou que são esperadas réplicas de até 7,5.

O momento em que sismo de 8.8 atinge Rússia

O governador do Havai decretou estado de emergência no arquipélago face à possível chegada de um tsunami provocado pelo sismo de magnitude 8,8 que atingiu a península russa de Kamchatka, e pediu a evacuação de zonas costeiras. O primeiro impacto das ondas de tsunami deverá ocorrer às 19h10 locais (ainda terça-feira nos Estados Unidos, às 6h10 em Portugal Continental), indicou Josh Green, governador do Havai. E insistiu: "É de esperar que uma onda de tsunami atinja o estado, e não afetará apenas uma praia. É muito provável que afete as ilhas.

A Agência Meteorológica Central de Taiwan emitiu o segundo maior nível de alerta, prevendo que ondas entre 0,3 e um metro possam atingir a costa sudeste e sudoeste da ilha a partir das 13h18 locais (6h18, em Lisboa).

Nas Filipinas, as autoridades alertaram as províncias e localidades da costa leste, virada para o Pacífico, para a possibilidade de ondas de tsunami inferiores a um metro entre as 13h20 e as 14h40 locais (6h20-7h40, em Lisboa).

A Agência Meteorológica do Japão elevou o nível de alerta de tsunami para três metros ao longo da costa do Pacífico do país, após o sismo atingir a península russa de Kamchatka. Os funcionários da central nuclear de Fukushima, destruída por um forte terremoto e um tsunami em março de 2011, foram retirados, informou a operadora da infraestrutura.

Imagens impressionantes mostram ondas de tsunami a aproximarem-se da costa de Hokkaido no Japão

O executivo japonês criou uma equipa especial para acompanhar a situação, anunciou o porta-voz do Governo Yoshimasa Hayashi.

Foi um dos maiores sismos, mas causou tsunamis suaves. Porquê?
